Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт решил рассказать, вареники с вишней могут пробудить воспоминания о детстве, когда вы забирались на деревья, чтобы собрать вишни, а ваша бабушка тратила много времени на их приготовление. Евгений Клопотенко добавил, что у него самого есть особенный рецепт ленивых вареников, который позволит насладиться этим вкусным блюдом без затрат большого количества времени.
Итак, вот простой и быстрый рецепт вареников с вишней от «Мастер Шефа» Евгения Клопотенко:
Ингредиенты:
- Для теста:
- 500 г муки (плюс немного для посыпки)
- 250 мл молока
- 1 крупное яйцо
- 1 столовая ложка растительного масла
- ½ чайной ложки соли
Для начинки:
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- 400 г вишни без косточек
- 1-2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка манной крупы
- Щепотка соли
Шаг 1: По словам "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко, следует начать с подготовки всех ингредиентов для вареников с вишней. Удалите косточки из вишни, или используйте замороженную вишню без косточек.
Шаг 2: В большой миске смешайте 500 г муки, ½ чайной ложки соли, 1 крупное яйцо и 1 столовую ложку растительного масла.
Шаг 3: Постепенно добавляйте 250 мл молока и замешивайте тесто до получения однородной и эластичной консистенции. «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко также дал совет: если тесто слишком липкое, посыпьте немного муки.
Шаг 4: В отдельной миске смешайте вишню без косточек, 1-2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку манной крупы и щепотку соли. Эта смесь сделает начинку сочной и сладкой.
Шаг 5: Раскатайте тесто на поверхности, посыпанной мукой, до толщины около 2-3 миллиметров. Используйте кружок или стаканчик, чтобы вырезать кружки из теста.
Шаг 6: На один край каждого кружочка выложите немного начинки и аккуратно прижмите другой край.
Шаг 7: Выложите немного начинки на один край кружочка и аккуратно прижмите другой стороной. «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко добавляет, следует хорошо защипнуть края теста, чтоб начинка в процессе варки не могла вытечь из вареника.
Шаг 8: Варите вареники в кипящей воде на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут.
Шаг 9: Выложите горячие вареники в мисочку и присыпьте сахаром. «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко добавляет, такой подход придаст сладость и не позволит вареникам слипнуться между собой.
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