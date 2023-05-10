Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт нежной творожной запеканки. Блюдо по рецепту кулинара готовится легко. К тому же победитель "Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что такую запеканку дети съедят с огромным удовольствием.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт не простой творожной запеканки, а с добавлением куркумы и бананом. Благодаря этим ингридиентам творог приобретает легкий вкус, похожий на крем-сыр. Этот рецепт "Мастер Шеф" Клопотенко придумал для школьного питания, а теперь делится им, чтобы украинцы попробовали приготовить этот десерт дома.
Что вам понадобится, чтобы приготовить запеканку по рецепту "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко:
- 570 кисломолочного сыра
- 45 манки
- 100 мл воды (для манки)
- 50 г сахара
- 500 г бананов
- 30 г сметаны
- 5 г куркумы
- 2 г ванильного сахара
- 10 мл подсолнечного масла (для смазывания формы)
- 30 г панировочных сухарей
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"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал подробный рецепт запеканки. Для начала отварите манку, это займет около 5-10 минут. После чего в блендере перебейте 570 г сыра, 500 г бананов, 5 г куркумы, 50 г сахара и 2 г ванильного сахара и добавьте готовую манку.
Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посоветовал выложить смесь в формочку и распределить массу силиконовой ложечкой. Сверху на тесто выложите 30 г сметаны и распределите равномерно.
"Мастер Шеф" Клопотенко уточнил, что запеканку нужно отправить в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут, затем поднимите температуру до 180 и выпекайте запеканку еще 10 минут. Когда блюдо приготовится, нарежьте его на порционные кусочки.
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