"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт не простой творожной запеканки, а с добавлением куркумы и бананом.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт нежной творожной запеканки. Блюдо по рецепту кулинара готовится легко. К тому же победитель "Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что такую запеканку дети съедят с огромным удовольствием.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт не простой творожной запеканки, а с добавлением куркумы и бананом. Благодаря этим ингридиентам творог приобретает легкий вкус, похожий на крем-сыр. Этот рецепт "Мастер Шеф" Клопотенко придумал для школьного питания, а теперь делится им, чтобы украинцы попробовали приготовить этот десерт дома.

Что вам понадобится, чтобы приготовить запеканку по рецепту "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко:

570 кисломолочного сыра

45 манки

100 мл воды (для манки)

50 г сахара

500 г бананов

30 г сметаны

5 г куркумы

2 г ванильного сахара

10 мл подсолнечного масла (для смазывания формы)

30 г панировочных сухарей

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал подробный рецепт запеканки. Для начала отварите манку, это займет около 5-10 минут. После чего в блендере перебейте 570 г сыра, 500 г бананов, 5 г куркумы, 50 г сахара и 2 г ванильного сахара и добавьте готовую манку.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посоветовал выложить смесь в формочку и распределить массу силиконовой ложечкой. Сверху на тесто выложите 30 г сметаны и распределите равномерно.

"Мастер Шеф" Клопотенко уточнил, что запеканку нужно отправить в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут, затем поднимите температуру до 180 и выпекайте запеканку еще 10 минут. Когда блюдо приготовится, нарежьте его на порционные кусочки.

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