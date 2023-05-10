Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился в соцсети своим мнением о Дне победы и "совке", а также рассказал о ветеранах в своей семье.

По словам Тараса Цымбалюка, дата 9 мая – это огромная трагедия для человечества. Миллионы украинцев погибли на этой войне, они по сути стали живым щитом и тылом для россии. А потом россия присвоила общую, коллективную победу себе. Также Тарас Цымбалюк отметил, что праздновать особо нечего.

Тарас Цымбалюк

"Совок" заставлял социум романтизировать вайб победы. Но, если разобраться, праздновать нечего, есть что вспомнить и осознать. Очевидцы рассказывали о многочисленных преступлениях эксплуатации украинцев во второй мировой, но после обнародования достаточного количества архивов мир получил подтверждение, что в некоторых битвах украинских солдат бросали в бой "голым щитом", иногда даже без оружия. После войны украинцы не стали победителями, но и не проигравшими", - рассказал звезда "Крепостной".

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Также Тарас Цымбалюк поделился историей своей семьи сквозь призму событий "совка":

"Мои прекрасные Бабушки и Дедушки – ветераны. Я был свидетелем того, когда мой Папа – историк, объяснял им, что такое "день победы" и что такое "совок". Особое разочарование было у дедушки Василия, когда он со временем отдавал себе отчет, за какую гниль ему приходилось несколько лет рисковать жизнью и верить в то, чего никогда не существовало. Уничтожая немецкий фашизм, крепко культивировался русский".

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