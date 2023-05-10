Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился в соцсети своим мнением о Дне победы и "совке", а также рассказал о ветеранах в своей семье.
По словам Тараса Цымбалюка, дата 9 мая – это огромная трагедия для человечества. Миллионы украинцев погибли на этой войне, они по сути стали живым щитом и тылом для россии. А потом россия присвоила общую, коллективную победу себе. Также Тарас Цымбалюк отметил, что праздновать особо нечего.
"Совок" заставлял социум романтизировать вайб победы. Но, если разобраться, праздновать нечего, есть что вспомнить и осознать. Очевидцы рассказывали о многочисленных преступлениях эксплуатации украинцев во второй мировой, но после обнародования достаточного количества архивов мир получил подтверждение, что в некоторых битвах украинских солдат бросали в бой "голым щитом", иногда даже без оружия. После войны украинцы не стали победителями, но и не проигравшими", - рассказал звезда "Крепостной".
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Также Тарас Цымбалюк поделился историей своей семьи сквозь призму событий "совка":
"Мои прекрасные Бабушки и Дедушки – ветераны. Я был свидетелем того, когда мой Папа – историк, объяснял им, что такое "день победы" и что такое "совок". Особое разочарование было у дедушки Василия, когда он со временем отдавал себе отчет, за какую гниль ему приходилось несколько лет рисковать жизнью и верить в то, чего никогда не существовало. Уничтожая немецкий фашизм, крепко культивировался русский".
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