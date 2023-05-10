Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную запеканку и творожный лапшевик.

Для запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты:

800 г творога жирностью 5% или 9%

3 яйца

50 г манной крупы

50 г сметаны 10%

100 г сахара

ванильный сахар (по желанию)

сливочное масло для смазывания формы

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает творог, сметану, сахар и манку, затем добавляет яйца, перемешивает — и тесто готово.

Смазываем форму маслом ("Мастер Шеф" Глинская советует брать либо круглую диаметром 22 см, либо прямоугольную 18*25 см). Заливаем тесто и отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку с обдувом на 40 минут.

После этого, как советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, не вынимаем запеканку, а чуть-чуть открываем дверцу духовки и оставляем примерно на час. Дальше лучше всего поставить ее в холодильник еще на несколько часов для стабилизации. А уже потом достаем запеканку из формы, нарезаем и подаем.

Для рецепта творожного лапшевника "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет (на круглую форму диаметром 27 см):

300 мл молока 2,5%

300 г макарон

5 яиц

соль

400 г творога (5% или 9%)

150 г сахара

30 г манной крупы

сливочное масло для смазывания формы

Макароны отвариваем в подсоленной воде.

Смешиваем творог, сахар и манную крупу. Затем добавляем яйца, молоко и снова перемешиваем. Сюда же "Мастер Шеф" Глинская выкладывает готовые макароны.

В форму, смазанную сливочным маслом, заливаем творожно-макаронную смесь и ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с обдувом. Как объясняет звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, это займет около 50 минут.

Напомним, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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