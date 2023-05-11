«Евровидение-2023» в Ливерпуле наконец-то стартовало и уже известно, кто из 15-ти стран, выступивших в первом полуфинале конкурса, получили место в финале, пишет Politeka.net.
Но традиционно для "Евровидения" не обошлось и без скандала. Да, украинцы массово жалуются на технические проблемы во время трансляции первого полуфинала на ТВ. По словам зрителей, звук был ужасный и участников «Евровидения-2023» было плохо слышно в отличие от комментатора Тимура Мирошниченко.
«Звук отстой! Как можно оценить песенный конкурс с таким звуком?»,
«Общественное, почините звук трансляции»,
«Звук трансляции ужасный! Я не слышу артистов и не могу оценить песню!»,
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«Со звуком беда»,
«Боже ничего не слышно, вообще, капец, комментирование слышно, а Евровидение – нет»,
«Звук со сцены просто ужас, словно заглушили слова, только Тимура нормально слышно. Впервые такая лажа. Делайте что-то с этим, потому что невозможно слушать песни» , - коммунируют возмущенные украинцы.
Напомним, второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится 11 мая в 22.00.
На сцену Евровидения-2023 выйдут представители и представительницы 16 стран.
Большинство композиций во втором полуфинале «Евровидения-2023» будут звучать на английском, и только Армения, Румыния, Словения и Албания споют на родных языках.
Украинская группа TVORCHI будут бороться за победу на Евровидении-2023 в гранд-финале, который состоится уже 13 мая.
Как известно, музыканты выйдут на сцену Евровидения-2023 с песней Heart Of Steel под номером 19.
Напомним, ранее Тина Кароль призналась, что стыдится своего выступления на "Евровидении" – видео, каким оно было.
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