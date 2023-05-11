Фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась необычным, но очень вкусным и полезным рецептом.

В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить соус песто с черемшей.

Черемша - это растение из семьи луковых, которое широко используется в кулинарии и медицине. Ее листья обладают острым ароматом и вкусом, похожим на чеснок.

"Содержит большое количество витаминов и минералов, таких как витамин С, кальций, железо, магний и многое другое. Она также богата антиоксидантами, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить развитие различных заболеваний. Черемша может помочь укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина и кровяного давления, а также улучшить пищеварение. Она также может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", — советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Для рецепта песто из черемши эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

2 стакана свежей черемши, вымытой и обсушенной

1/2 стакана семян тыквы или грецких орехов

1/2 стакана свежего пармезана, наструганного

1/2 стакана оливкового масла

2 зубчика чеснока

сок половинки лимона

соль и перец по вкусу

В блендере до однородной консистенции смешайте черемшу, семена тыквы или грецкие орехи, пармезан, чеснок и оливковое масло. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте еще

раз.

Подавать песто с черемшей Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" советует вместе с хлебом, пастой или использовать в качестве приправы к другим блюдам. По желанию можно добавить еще оливковое масло или пармезан, чтобы усилить вкус.

Однако не эксперт "Зважені та щасливі" Боржемская подчеркнула, что не всем рекомендуется употреблять черемшу. Она может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает аллергией на лук или чеснок. Также людям, страдающим заболеваниями почек или желчного пузыря, рекомендуется умеренное употребление черемши, поскольку она может вызвать раздражение этих органов.

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