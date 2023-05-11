Популярная певица Тина Кароль, приглашенная звезда "Евровидения-2023" и одна из звезд Украины, была выбрана для обложки журнала ELLE Украина. В этом важном выпуске глянца, который вышел в период полномасштабной войны, 38-летняя певица стала центром внимания.

Фотосессия с Тиной была особенной, так как она решила поучаствовать в ней без макияжа, отказавшись от привычного образа, в котором ее знают ее поклонники.

По словам Кароль, ей хотелось показать – она может и будет в гармонии, ощущает время правильно. Тем более, текущий тренд среди общества – делать акцент на самом себе, настоящем себе и быть такой, какой сама желаешь.

«Сегодня, на мой взгляд, сердце планеты бьется в Украине. Так как такая частота эмоциональных сокращений происходит именно на нашей территории. Несмотря на войну нести нашу культуру в мир одним массированным фронтом – наша миссия» - написала Кароль.

Мнения поклонников Тины Кароль в Instagram по поводу фотосессии разделились. Некоторые считают, что знаменитость без макияжа выглядит моложе своего возраста, и выразили восхищение ее образом.

«Тины много не бывает; Похожи на студентку колледжа; А где вышиванка?; В этой фотосессии Тина максимально шикарна; Божественная как всегда; Какая вы невероятно красивая и женственная;

Вы постоянно выходите за рамки привычного образа – круто; Боже, какая красавица; На видео, вживую гораздо красивее, чем на обложке. Зачем намеренно выбирать не самый удачный кадр ради погони за трендом на натуральность…».

Мы также писали, в своем специальном интервью Тина Кароль поделилась своими мыслями и призналась, что оставаться верной самой себе всегда было ее догмой на протяжении всего творческого пути.

Тина Кароль отметила, что никакие компромиссы не могут быть сделаны в этом вопросе, и она гордится своей патриотической позицией.

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