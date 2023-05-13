Известная певица Юлия Санина из The Hardkiss снова будет блистать на публике уже совсем скоро, поэтому показала новенький образ для Евровидения 2023.

Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, как известно, в этому году стала ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, а также успела удивить первым номером на открытии песенного конкурса. Перед новым эфиром Юлии удалось покорить публику, представив свой новый образ, поэтому она получила много комплиментов.

Юлия Санина в этот раз решила поделиться с публикой захватывающими моментами со съемок шоу. Она разместила пост перед выходом нового эфира. Ранее Санина уже показала процесс создания своего выдающегося образа для шоу, приоткрыв дверь в свою гримерную.

В этот же раз Юлия Санина покорила образом, который был создан, чтобы выделить всю красоту и индивидуальность артистки.

Похоже, Юлия Санина продолжает увлекать своих поклонников в этот раз не только своими яркими выступлениями и интересными подробностями со съемок. Вместе с остальными участниками она делает Евровидение-2023 Юлии предстоит выйти на сцену уже совсем скоро.

«Этот день настал! Финал Евровидения 2023 из Ливерпуля! До встречи в эфире в 22:00 по Киеву» - написала Санина под постом.

В сети поделились своим мнением.

«Юля, пожалуйста, оставьте этот костюм на финал, очень пожаловать; Нам нужен костюм в финале😭 Очень красивая!🤍; оставьте костюм в эфир, пожалуйста; Подскажите где брали костюм, у меня одна подружка хочет; So hot 🥵; костюм в эфир 🙏🏻; оставьте костюм на финал, очень нужно 😭очень нужен этот костюм на финал».

Также Юлия Санина выложила фрагмент видео со своего выступления на сцене "Евровидения", которым покорила не только своих поклонников, но и звездных коллег.

Так, на кадрах можно увидеть, для европейской сцены Юлия Санина и ее коллектив подготовили мощное выступление. Сначала артистка обратилась к зрителям на английском, а затем начала петь свою украинскую песню "Маяк". Надо сказать, что фаны "Евровидения" были в восторге от выступления украинского коллектива, ведь The Hardkiss устроили настоящее шоу с декорациями, шоу-балетом и необычными спецэффектами.

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