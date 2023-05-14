Популярная украинская певица Настя Каменских на фоне скандала с ее мужем Потапом прекратила говорить о личной жизни и лишь недавно заявила, что у них все в порядке. После этого артистка принялась активно показывать свою позицию, также Каменских рассказала о важном для нее.

По словам Каменских, пожалуй, не существует другого такого слова, в котором бы уместилось столько любви и заботы, тепла и поддержки, как в слове «мама». Именно поэтому сегодня особый день, когда мы имеем возможность еще раз сказать своим мамочкам, как сильно их любим и ценим.

«Но кроме поздравлений, мне очень хочется поддержать мам воспитанников фонда tabletochki_, которые каждый день мечтают только об одном: чтобы их ребенок был здоров! И у нас с вами есть возможность помочь им приблизить свершение этих мечтаний!

Ведь фонд специально ко Дню матери активировали «Магазин подарков на здоровье», благодаря которому мы можем прислать поддержку таким сильным и несокрушимым мамочкам, которые вместе со своими детьми борются за их жизнь» - поделилась Каменских и напомнила, как важно помогать.

Поэтому Настя Каменских обратилась за помощью поклонников, чтобы поздравить других мам:

«Лидочка просто бест оф зе бест; 😘; Не похожа на маму🙏, мама такая молодая и тоже красивая; Это самое лучшее, что есть в жизни!; Классные😍; Добрый день украинским женщинам;

Очень красивые; Красавицы с праздником; В День матери желаю счастья и мира; Мать молодая, красивая» - пишут фанаты Насти Каменских.

Немногим ранее в социальной сети Инстаграм обсудили поведение Насти Каменских высказались о ее поведении и поведении ее мужа.

«Хочу поделиться с вами результатами сотрудничества в рамках тура «Я-Украина» с ОО "Сенсорика", в рамках которого мы разослали около 2 тонн гуманитарной помощи.

Также была предоставлена адресная помощь более 50 семьям, которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями и проживают на прифронтовых территориях» - написала Настя Каменских.

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