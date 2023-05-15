Известная популярная певица Тина Кароль недавно произвела фурор после выступления на Евровидении-2023, артистка постаралась превзойти свой номер из прошлого. Тогда Кароль получила много комплиментов и постаралась привлечь к себе внимание. В этот раз Тина Кароль напомнила о своей новой композиции.

Как известно, клип на песню "Мед" получил много критики из-за того, что его создавали вместе с россиянами. Тине Кароль пришлось удалить видео и выпустить другой ролик, чтобы подчеркнуть: даже если сотрудничество с россиянами было косвенное, нужно нести ответственность за свои действия.

В этот раз Тина Кароль представила в Инстаграм ролик, в котором поделилась одним из отрывков своей песни.

«Культурная экспансия украинских талантов и музыки очень важна. Это и есть также о сопротивлении и победе. Распространяй песню на своих страницах, спасибо тебе» - написала Тина Кароль.

В сети выразили свое мнение по поводу исполнения певицы:

«Когда кажется, что больше нежности уже некуда - Тина выпускает новое; нежная, невероятная, самая лучшая; раньше какая-то настоящая была, сейчас какая-то фальшь, самовлюбленность, гордость, слишком много обнажения, надеюсь пройдет, потому что потенциал хорош;

Мед для ушей! Нежно. Музыкально. Откровенно; Українською Тина звучит самое красивое; Разольюсь сладким медом; вы любите себя, но не пересекайте эту линию».

Ранее Кароль призналась, что ей было стыдно за свое выступление в 2006 году. И чтобы превзойти свой образ из прошлого, Тина решила вложить все силы в мини-номер.

Тогда на конкурсе, 17 лет назад Тина Кароль вышла на сцену в белом мини-платье с красным обрамлением под грудью, пышной укладкой и с обычным макияжем. А вчера на финале Евровидение-2023 Кароль вышла на сцену в красном кружевном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Множество деталей образа, акцент на излюбленном красном цвете и детали на сцене не могли остаться незамеченными.

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