Известная популярная певица Тина Кароль поделилась редкими кадрами с сыном, которые сразу же разлетелись по сети. На фан-странице, посвященной творчеству и жизни Тины, появились фото с Вениамином.
Так, звезда поделилась с публикой редкими и значимыми моментами, проведенными ею вместе со своим 14-летним сыном Вениамином в Великобритании. Вениамин является памятью и продолжением покойного мужа Тины, знаменитого продюсера Евгения Огира.
Недавно Тина Кароль прибыла в Великобританию в качестве приглашенной звезды на престижном музыкальном событии - песенном конкурсе "Евровидение-2023". После своего выступления на сцене, Тина сразу же поспешила к своему сыну, который учится в одном из лучших образовательных учреждений в Лондоне.
Тина Кароль с сыном решила отметить День матери, который в этом году пришелся на 14 мая.
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На одной из фотографий 14-летний Вениамин радостно позирует вместе со своей звездной мамой на селфи. Каждое из фото показывает, насколько вырос и стал взрослым Вениамин. Мальчик уже значительно превосходит ростом свою талантливую маму и поразительно напоминает своего отца.
Важно отметить, что Тина Кароль сама взяла на себя ответственность за воспитание сына после потери своего мужа. Евгений Огир скончался в 2013 году от онкологического заболевания. Тина с благодарностью вспоминает своего покойного мужа и уделяет много времени и любви своему сыну.
Это сразу отмечают в социальной сети и поклонники:
«Веня такой взрослый. Будьте счастливы!; Какие похожи; Очень милые фото. С днем матери вас Тина; Он копия папа; Тина да хранит Вас Господь Бог и пусть Ваш сынишка дарит Вам только счастье и радость в Вашей жизни;
Тиночка спасибо тебе, что ты сделала и делаешь для Украины! если надо моя помощь я с радостью; Супер, будьте счастливы и да будет все хорошо!; Какие вы красивые похожие на здоровье вам и хорошей судьбы» - пишут поклонники Тины Кароль.
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