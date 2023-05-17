Известный исполнитель и продюсер Потап рассказал, почему он не в Украине, и чем занимается за границей.

Известный украинский исполнитель, продюсер и муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко), который недавно оскандалился новой песней "Волонтер", рассказал, что он занимается благотворительной деятельностью, поэтому не может все время пребывать в Украине.

Об этом Потап заявил в интервью ТСН.

По словам продюсера, он не живет все время в одном месте, проводя аукционы, благотворительные концерты и сборы средств, он все время переезжает.

"У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", - рассказал Потап.

Артист рассказал, что в соответствии со своим статусом, он занимается большими проектами. Так, Потап рассказал, что еще полгода назад они с Настей Каменских собрали 80 млн. грн. Кроме того, продюсер сообщил, что со своим партнером из Сан-Франциско построил NFT-платформу Help UA, которая ежедневно адресно помогает людям, пострадавшим от войны.

Также Потап прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских. Так, поклонники заметили, что в последнее время артисты не публикуют в соцсетях совместных фото, так что заподозрили неладное. Однако, Потап заверил, что у них в семье все хорошо.

"Жизнь – это не только Instagram. Мы с Настей вместе настолько тесно, как никогда. Но предпочитаем фокусировать свое внимание на других делах. Я очень горжусь ее деятельностью. Помогаю ей всем, чем могу. И она поддерживает меня в это тяжелое время. В нашей семье все в порядке. Мы любим друг друга", - сказал Потап.

Последние новости Украины:

Напомним, "Вы прекрасна": Никитюк в узком топике "подогрела" весну на полную катушку, фото.

Как сообщала Politeka, "Так быстро растут": Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой.

Также Politeka писала, что "Лучшее в жизни": Приходько показала редкое фото с сыном, которого любит больше других своих детей.