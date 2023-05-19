Известная популярная певица Тина Кароль не так давно впечатлила образом на Евровидении, ради которого долгое время трудилась и старалась доказать, что она все это время развивалась. Также недавно Кароль выпустила новую композицию, которая навела немало шума среди украинцев.
Как ранее высказалась Кароль о своей новой работе, в этот раз она решила рассказать что-то чувственное. Это история одной любви, которая откликнется у многих. Используя аллегории, Кароль сравнивает чувства со стихиями.
"Она видит в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки к мировой аудитории, прославляя таким образом современную музыкальную Украину" - сообщалось ранее о песне Кароль.
В сети отреагировали на новый представленный ролик:
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«Ну Вы нас балуете, выставляя так часто публикации… так и привыкнуть можно))😍; уникальная ❤; Как хорошо😍; Нежная; Тина кароль - синоним к слову женственность и любовь💔; Так случилось, что песня МЕД действительно как мед;
Такая эмоциональная песня, мне с первых нот понравилось. Всегда ваши портреты рисую под эту песню, как только она вышла!; Непревзойденная красота; Очень хочется снова увидеть клип. Это произведение искусства. Очень классно. Вроде бы просто но и необычно. Прекрасная» - оценили Кароль в Инстаграм.
Как известно, клип на песню "Мед" получил много критики из-за того, что его создавали вместе с россиянами. Тине Кароль пришлось удалить видео и выпустить другой ролик, чтобы подчеркнуть: даже если сотрудничество с россиянами было косвенное, нужно нести ответственность за свои действия.
Не так давно Тина Кароль представила в Инстаграм ролик, в котором поделилась одним из отрывков своей песни.
«Культурная экспансия украинских талантов и музыки очень важна. Это и есть также о сопротивлении и победе. Распространяй песню на своих страницах, спасибо тебе» - написала Тина Кароль.
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