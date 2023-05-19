Известная певица Даша Астафьева высказалась о важном дне не только для нее, но и для многих ее близких.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно помогает волонтерам и собирает средства на помощь ВСУ. Также Астафьева часто высказывается в Инстаграм о своей жизни и самых важных событиях в жизни каждого украинца.

«Проснуться. Очистить зубы. Добро дернуть за ухо собак по очереди. Надеть вышиванку. Уехать в город.

Что это изменяет в глобальном смысле? Ничего. Планета и дальше полетит вокруг звезды по эллиптической траектории, чтобы ты не надел. Солнце будет греть. Болота будут квакать. А во время тревоги твой сосед выйдет на балкон силой мысли закрывать небо – в вышитой рубашке ты или нет» - написала Астафьева.

После этого она подметила, но есть день, который важен для всех украинцев. Значение вышиванки нельзя переоценить. В праздник надеть ее – это как показать, что верен себе и своему сердцу.

«Это отразить любовь к жизни, за которую наши воины ежедневно проливают густую кровь – красную как орнамент на нашей груди. Это тянуть за ниточку истории нашей культуры и размотать запутанный клубок внутри себя. Это говорить по-украински даже молча. Это находит глобальное значение в том, что важно для тебя» - пишет Астафьева.

В сети поделились своим мнением и чувствами под постом Даши Астафьевой:

«Сегодня шла в вышиванке, и на встречу люди в вышиванках улыбались, словно это знак «своих» людей, это так объединяет; Вы такая замечательная и такая красивая! Надели детям вышиванки и пошли делать свое; Это у нас на неизвестном уровне, на глубоком» - выразили свое мнение поклонники Астафьевой.

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