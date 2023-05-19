Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно помогает волонтерам и собирает средства на помощь ВСУ. Также Астафьева часто высказывается в Инстаграм о своей жизни и самых важных событиях в жизни каждого украинца.
«Проснуться. Очистить зубы. Добро дернуть за ухо собак по очереди. Надеть вышиванку. Уехать в город.
Что это изменяет в глобальном смысле? Ничего. Планета и дальше полетит вокруг звезды по эллиптической траектории, чтобы ты не надел. Солнце будет греть. Болота будут квакать. А во время тревоги твой сосед выйдет на балкон силой мысли закрывать небо – в вышитой рубашке ты или нет» - написала Астафьева.
После этого она подметила, но есть день, который важен для всех украинцев. Значение вышиванки нельзя переоценить. В праздник надеть ее – это как показать, что верен себе и своему сердцу.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Крышка гроба начинает захлопываться": ситуация в Бахмуте изменилась
Новая атака на Киев: после "Кинжалов" россияне запустили "шахеды", подробности
"Путин получил плевок, от которого не может отмыться": на рф появились признаки предсмутной ситуации
"Новая почта" столкнулась с масштабным сбоем, клиенты жалуются: что говорят в компании
«Это отразить любовь к жизни, за которую наши воины ежедневно проливают густую кровь – красную как орнамент на нашей груди. Это тянуть за ниточку истории нашей культуры и размотать запутанный клубок внутри себя. Это говорить по-украински даже молча. Это находит глобальное значение в том, что важно для тебя» - пишет Астафьева.
В сети поделились своим мнением и чувствами под постом Даши Астафьевой:
«Сегодня шла в вышиванке, и на встречу люди в вышиванках улыбались, словно это знак «своих» людей, это так объединяет; Вы такая замечательная и такая красивая! Надели детям вышиванки и пошли делать свое; Это у нас на неизвестном уровне, на глубоком» - выразили свое мнение поклонники Астафьевой.
Последние новости Украины:
Напомним, "Я была очень вдохновлена": Руслана после скандалов вокруг Евровидения выступила в резиденции британского премьера.
Как сообщала Politeka, "Должно быть красиво": Соловий, которой приписывают роман с Жаданом, заинтриговала кадрами из нового клипа.
Также Politeka писала, что "Я здесь, чтобы удивить": Лобода в огненно-красном наряде впечатлила кадрами из спальни.