Украинская певица Светлана Лобода показала, как тренируется. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами. На видео можно увидеть Светлану Лободу, которая делает тренировку на стуле.

"Ежедневные тренировки - это, в первую очередь, повышение уровня самодисциплины. Это выработка гормонов , которые отвечают за настроение…а еще - это абсолютная уверенность в себе и в том, что ты входишь в новый день заряженным только позитивными эмоциями и в тебе достаточно силы, чтобы менять этот мир к лучшему", - написала Светлана Лобода.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Светланы Лободы:

"А еще Лободе пора научиться писать на украинском. Понятно, что она обращается к аудитории России. Но все таки продолжать сидеть на двух стульях не лучшая идея";

"Сложное, но не самое полезное упражнение для сустава. Для мышц да, но коленные суставы плачут";

"Не могу себя заставить тренироваться... Зато каждый день танцую. Обожаю танцы";

"Весь мир теперь на стульях под вдох выдох ближайшие 2 недели))))";

"Ну да, нужно же качать то место, которым на двух стульях будете сидеть";

"Светлана вам нужно вести свой аккаунт по гимнастике, по йоге 100% было бы миллион фолловеров".

Последние новости Украины:

Напомним, Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой

А еще Politeka писала, что Лобода в огненно-красном наряде впечатлила кадрами из спальни

Также Politeka сообщала, что Лобода после критики за русский язык нашла неожиданный выход