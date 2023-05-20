Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась о своем творчестве и песнях, которые раньше не хотела петь.

Популярная украинская певица Оля Полякова решила рассказать о прошлом, которое сильно повлияло на ее творчество. В особенности артистка подчеркнула факт того, как песня, которая ей не нравилась, сделала много шума.

«Как же время летит, 10 лет прошло с тех пор, как вышла песня «Шлепки» в свет. Год я отказывалась записывать эту песню, но мой продюсер сумел меня убедить. И эта песня стала суперхитом, моим символом, частью моей жизни!

Именно благодаря ей началась моя личная игра в шоу-бизнесе! К 10-летию песни «Шлепки» по многочисленным просьбам я презентую студийную украиноязычную версию!!! Время и события в мире вносят свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в нашу музыку» - поделилась Полякова.

После Ольга Полякова добавила, что с начала полномасштабной войны песня «Шлепки» претерпела кардинальные изменения, в первую очередь, смысловые. В новой версии идет речь о оккупантов, которые бегут с нашей украинской земли.

Ранее певица Оля Полякова поделилась своим опытом беременности и родов, особенно отметив, что процесс беременности у каждой женщины уникален и у нее он протекал относительно легко.

«Не хочу больше иметь растяжки и проблемы с ногтями. Я готова закончить на этом» - поделилась Оля Полякова без притворства.

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