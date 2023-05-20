Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич приехал в Одессу и рассказал, какая сейчас ситуация с языком.

В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил эффектное фото на фоне Одесского национального академического театра оперы и балета, на котором он позирует в патриотической вытинанке с гербом на груди.

"Да, в Одессе слышишь русский больше, чем в Киеве. Но слышишь Украинский в разы чаще, чем до войны. Да, Одесситы на своем вайбе. Но да, без сомнения доказала, что здесь Украина. Навсегда. «Соседи» до сих пор не поняли, что русскоязычных не нужно защищать. Доказано милой женщиной из одесского дворика, которая на пляж Ланжерон едет в футболке с Шевченко и надписью «Боритесь-Поборете»", — пишет Анатолий Анатолич.

Ведущий также рассказал о случившейся с ним ситуации в одном из одесских ресторанов.

"В ресторане вчера в разговоре с официантом я ошибся в каком-то Украинском слове, мы начали смеяться, на что он мне сказал, чтобы я не переживал. Все мы сейчас учимся 😀😂 Поэтому я не переживаю. Я в Одессе", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

Украинцы в комментариях поддержали Анатолия Анатолича:

"Надеемся, что обучение украинскому языку продолжится и останется навсегда!";

"Мы в Одессе в большинстве разговаривали по-русски, сейчас пытаемся перейти на родной украинский, тяжело, когда большинство жизни разговаривали по-русски, тяжело, но мы стараемся, потому что любим свою страну".

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Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

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