Украинская певица Камалия отметила свой 46-й день рождения 18 мая в особенном стиле. Вместо громкого празднования, артистка решила отправиться в город Канны, чтобы принять участие в благотворительном вечере, посвященном украинской культуре - Ukrainian fashion film festival.
На этом мероприятии Камалия впечатлила зрителей своим музыкальным выступлением, исполнив свои известные хиты на украинском языке. В честь своего дня рождения она предстала перед публикой в голубом костюме, украшенном веночком на голове.
«Спасибо друзья, дорогие поклонники, родные, каждому, кто поздравил меня с Днем рождения! Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит Международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане практически невозможно.
Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт… Спасибо прекрасному Олегу Скрипке и его команде, которые своими песнями под баян, сделали мой День рождения незабываемым!❤️ Загадала одно-единственное, но самое важное желание, верю, оно обязательно сбудется» - написала эмоционально Камалия.
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Поклонники поздравили Камалию в ответ под кадрами.
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