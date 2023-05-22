Известная популярная певица Тина Кароль не так давно впечатлила образом на Евровидении, выпустила новую песню и обновила клип после скандала. Артистка страется привлекать внимание к себе и своему творчеству, поэтому в социальных сетях делает акцент именно на новых роликах.

В этот раз Тина Кароль показала, как выступает в излюбленном стиле перед поклонниками. Такой образ звезды оценивают положительно, в отличие от образа Тины на Евровидение. Тогда алое платье с сеточкой и камнями многие раскритиковали з лишнюю откровенность.

А вот черное платье с простым вырезом и без акцента на формах оценили позитивно.

«Красотка; А ты смотри на меня..; Такая красивая; Ваш голос очаровывает; Живое исполнение прекрасно; Любим наша; Такая красивая; Невероятная; Может еще удивить;

Настоящая преданность стране; Хорошо снято; Наша талантливая звездочка; Любовь в страну безгранична🇺🇦; превосходная😍» - пишут поклонники Кароль.

Как ранее высказалась Кароль о своей новой работе, в этот раз она решила рассказать что-то чувственное. Это история одной любви, которая откликнется у многих. Используя аллегории, Кароль сравнивает чувства со стихиями.

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