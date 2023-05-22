Украинская певица Камалия наконец-то смогла ощутить радость от долгожданной встречи со своими дочерьми-близнецами, Арабеллой и Мирабеллой. В настоящее время дочери Камалии продолжают учебу в Великобритании.

Она решила поделиться этим замечательным моментом с поклонниками, опубликовав в Instagram прекрасное фото, на котором она без макияжа счастливо обнимает своих девочек, которым исполнилось уже 9 лет.

"Наконец-то вместе! Нет ничего более ценного, чем быть рядом со своими дорогими дочерьми", - написала певица в подписи к фотографии, отражая свои глубокие чувства и радость от воссоединения с семьей.

Строгое расписание концертов и непростая ситуация в стране не позволяют Камалии наслаждаться постоянным присутствием рядом с дочерьми.

В связи с этим, Арабелла и Мирабелла отправились в Великобританию для продолжения образования. Как ранее рассказывала сама Камалия, это было решение, принятое совместно с отцом детей, Мохаммадом Захуром, с целью обеспечить их безопасность. Девочки живут в Лондоне вместе с отцом.

«Счастья вам, здоровья, успехов во всем; Что за украиночки?; Твои дочки, замечательный комплимент от Бога, достойна двойного повторения 🥰Счастье Вам🥰

Камалия, сил тебя, и естественно счастья, мы все проходим проверки временем и терпением.; Дай бог здоровья и мира!!; Вы очаровательны, божьей вам благодати» - поддержали Камалию в сети.

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