В этот раз на своей странице Джамала говорит о своем родном Крыму уже много лет и недавно обратила внимание мирового сообщества на войну в Украине. Джамала не только верит в свои идеалы, но и является воплощением культурной дипломатии. В недавнем интервью звезда привлекла внимание высказываниями, касающимися творчества.

Джамала рассказала, находясь в зоне обстрелов в Киевской области, ее альбом, уже находившийся в финальной стадии разработки, оказался на грани уничтожения. Судьба его могла остаться неопределенной.

«Впервые мы рассказываем о нашем украинском Крыму через песни. В концепции альбома "Крым" каждая песня уникальна и впервые рассказывает историю различных городов Крыма, начиная от Ялты, Севастополя и Симферополя, и до Алушты» - поделилась Джамала о своей новой работе.

В песнях не только о свободе и страданиях. Они о разном, говорит Джамала. Не только об истории, но и о настоящем. Последняя композиция в альбоме содержит выстрелы из Бучи, есть и сирены. По словам Джамалы, в Крыму радуются появлению такого альбома. Однако эту музыку там блокируют.

Несмотря на это и великую войну, певица настроена оптимистично:

«Мне очень хочется, чтобы мы хотели Крыма, хотели его всем сердцем, потому что это наше. И не просто потому, что там нам было хорошо летом, а потому что это наша история. Потому что там люди там все.

Я вижу, как радуются этой музыке. Хотя его блокируют активно. Альбом "Крым" блокируют в Крыму. И люди боятся выставлять, конечно, эту музыку. Я понимаю это. Ибо каждый раз это риск» - поделилась Джамала.

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