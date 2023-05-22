Телеведущий Владимир Остапчук показал, как изменилась подросшая дочь Эмилию. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Эмилия сделала прическу, Эван побежал показать цветной пластилин. Вчерашние ночные переговоры с Торонто", - написал Владимир Остапчук.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость сначала был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана. В 2020 пара развелась и Владимир Остапчук сразу же женился на нотариусе Кристине. После этого звезда неоднократно публично ругался с бывшей женой, из-за чего появлялись проблемы с его возможностями общаться с детьми. А после начала полномасштабного вторжения Войченко с Эмилией и Эваном уехали в Канаду, где находятся и сейчас. После этого Владимир Остапчук не имел возможности поговорить с детьми, так как бывшая жена игнорировала его. Уже в августе прошлого года звезда уехал в Канаду и повидался с детьми, а осенью стало известно, что звезда развелся со второй женой. После этого знаменитость извинился перед первой женой и, видимо, теперь проблем с его общением с детьми нет.

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