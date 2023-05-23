Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил певицу украинского происхождения Алину Астровскую званием "чмоня недели".

"Звезда "Фабрики звезд" уже давно проживает в параше вместе со своим мужем российским актером Антоном Лаврентьевым, от которого в марте 22-го года она родила сына. А что касается родной Украины — а такое ощущение, что Алина совсем забыла о ней" , – заявил Слава Демин.

Ведущий объяснил, что в начале полномасштабного вторжения подружка Регины Тодоренко пыталась как-то освещать события, но быстро передумала.

"Писали, что ее родные живут в Украине, в частности, в Киеве, Донецке, Энергодаре, и очень страдают от обстрелов россии. И она говорила, что она с ними постоянно на связи. А дальше пошли слова, мол, когда власть не может договориться, страдает простой народ. Ну и все", - добавил Слава Демин.

Слава Демин напомнил, что Алина Астровская родом из Донецка и свою популярность получила именно в Украине.

"Она бывшего участница украинской группы "Real O" а также ведущая 19-го сезона шоу "Орел и решка". Но, похоже, Алина оставила это все в прошлом. Сегодня на страницах Астровской в ​​Instagram нет ни одного сообщения об Украине, только такой себе светский лайфстайл из столицы параши москвы. Ну и, в принципе, как до этого никому не нужно было творчество Алины, так и сейчас, видите, и остается только ходить по красным дорожкам и есть халявные бутики на всевозможных мероприятиях", - добавил Слава Демин.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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