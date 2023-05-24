Популярный украинский танцор и модель Назар Грабар рассказал о дне, который стал самым сложным на фронте для него.

Популярный украинский танцор и модель Назар Грабар рассказал о дне, когда он узнал о гибели своего старшего брата на войне. Анатолий Анатолич разместил на своем Ютуб-канале интервью с Назаром, в котором украинский артист и защитник поделился личными воспоминаниями.

Как известно, Назар Грабар после 24 февраля присоединился к Вооруженным Силам Украины и отправился добровольцем на фронт. Он рассказал о том, как было непросто проходить службу, вспомнил день, когда узнал о гибели своего старшего брата во время войны. Назар и Илья служили в одном подразделении. В тот фатальный день Назар получил серьезное ранение, которое в итоге спасло его жизнь.

Назара госпитализировали в больницу, и вскоре ему стало известно, что практически все его товарищи, включая брата, не выжили под обстрелами оккупантов.

Он рассказал, что начал ощущать боль от ранения примерно через 20 минут. Он понял, что рана находится в груди, но решил не сообщать об этом командиру, так как его брат находился всего в ста метрах от него на позиции. Назар хотел, чтобы его брат остался на своем месте и не рисковал жизнью, пытаясь помочь ему.

Он сказал, что со здоровьем у него все в порядке, но что-то не так с грудью. Однако, с каждой минутой его состояние ухудшалось из-за кровопотери и начавшейся гипотермии. Командир роты заметил, что с Назаром что-то не так и приказал осмотреть его.

Назара доставили в медпункт, где ему сказали, что ему необходимо отправиться на рентгеновское обследование в другую клинику из-за близости пули к сердцу. Было принято решение эвакуировать его в эту клинику для необходимой операции, чтобы не ухудшать его состояние.

Вечером того же дня, когда Назару наконец удалось немного поспать после нескольких бессонных суток, его разбудил звонок командира. Тот произнес слова, которые пронзили сердце Назара: "Прости, мы не смогли его спасти. Илья погиб".

Он рассказал, что их подразделение подверглось мощному атакующему огню танков, минометов и всего возможного оружия. Они пытались извлечь тело Ильи из зоны боевых действий несколько часов, но оказались под таким густым обстрелом, что это стало невозможным. Эта ночь стала самой страшной в жизни Назара.

"Я выбежал из палаты и начал кричать: "Не может такого быть. Это стопроцентная информация?" Эта ночь была для меня самой страшной в жизни. Я простоял всю ночь в больнице на коленях и рыдал. Я не знал, как сказать об этом маме", – поделился Грабар.

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