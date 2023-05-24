Известная певица Тина Кароль впечатлила кадрами, которые долгое время не публиковала в Инстаграм.

Известная популярная певица Тина Кароль вызвала шум в сети своей новой фотосессией, в которой она предстала в стильном и смелом образе. В фотосессии Тина позировала в широких черных брюках и бежевом конусообразном корсете.

Ее лицо было украшено легким макияжем, а волосы были выпрямлены, создавая гладкий образ. Стоит отметить, на представленных кадрах Кароль блистает именно в легендарном корсете с бра-конусами от французского модельера Жана-Поля Готье.

Однако особое внимание привлек то, что певица решила не застегнуть ширинку на брюках. Хотя она не показала ничего неприличного, это деталь добавила нотку смелости и пикантности к ее образу, вызвав удивление фанатов.

Этот откровенный и стильный образ, выбранный Тиной Кароль, вызвал много реакций:

«Тиночка еще та...бестия!))); Ой, мы увидели эти фото😍; Корсет гальяно?; В твоих глазах так много света! Их удивляюсь глубине!; Ты – вдохновение поэта; интересный выбор;

Не устаете удивлять и не зря; вам есть что выбрать и вы продолжаете; хороший выбор в этот раз».

Также Тина Кароль показала, как выступает в излюбленном стиле перед поклонниками. Такой образ звезды оценивают положительно, в отличие от образа Тины на Евровидение. Тогда алое платье с сеточкой и камнями многие раскритиковали з лишнюю откровенность.

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