Популярная украинская Анна Кошмал, которая была звездой сериала "Сваты", а сейчас активно играет в театре и много гастролирует, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз Анна Кошмал выложила в сети очаровательное фото с цветком и написала пронзительные слова.

Как видно, на новой фотографии Анна Кошмал запечатлена на прогулке среди весенних цветов, и в руке держит пышный цветок. Перед камерой артистка пояивлась в стильной бежевой курточке с капюшоном. Волосы Анна Кошмал небрежно собрала на затылке, а на ее лице нет макияжа, только мечтательное выражение.

В подписи к публикации Анна Кошмал написала трогательные пронзительные слова: "Во мне столько любви, что всякий страх разобьется. Я существую, как волны океана, как дуновение ветра. Плаваю, летаю, хожу, слушаю. Во мне столько веры, целебной и безусловной, что всякая ложь захлебнется. Пою, заживаю, мечтаю и уверенно шагаю. У меня столько боли, что любой враг не устоит. Кричу, держусь, крепну, набиваю карманы опытом. Во мне столько вдохновения, что любое отчаяние убегает. Строю, вырисовываю, оттачиваю, преодолеваю, принимаю, ничего не жду… Живу".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы такая красивая, хочу быть похожа на вас".

"Боже, какие утонченные слова".

"Какие слова".

"Так глубоко, и так сильно".

"Вы удивительна!".

"Как жизненно. Каждое слово, поддержка. Спасибо!".

"Вы очень красивая".

"Как откликается! Спасибо!".

"А слова какие – в самое сердечко".

"Очень хорошая! Вы меня вдохновляете!".

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