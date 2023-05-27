Украинская певица Настя Каменских показала, какие планы на 2023 год. Звезда опубликовала видео в своем ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"А я хотела похудеть", - написала Настя Каменских, реагируя на вариант "Выиграет в лотерею".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Насти Каменских:
"А я хотела, чтобы Потап вернулся",
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"Солнышко, аналогична мне также выпало это",
"Как давно я тебя люблю ты бы только знала",
"желаем быть вежливой, не вежливой, разноцветной, яркой, он, ты уже такая",
"А вот еще видос с маской о городах Украины у меня в профиле",
"Только хотела похудеть? ты в прекрасной форме. а вот поддерживать такое состояние вполне возможно. уже 25 лет, как стало возможным",
"Всегда верил в NK. Люблю с детства. Спасибо, что ты такая крутая и такая верная Украине. Ты лучшая",
"Рожать уже поздно",
"что когда на том мальчике женишься?",
"Ну когда выпадет похудения тогда похудеешь, а сейчас иди участвуй в розыгрышах",
"нажимал два раза...первый раз выпало что сменю работу, второй раз что стану беременным))) вот сча хожу и оглядываюсь, дабы никто не пристроился)))",
"Настя тебе нужно больше улыбаться!".
Напомним, Потап неожиданно вспомнил американскую свадьбу с Каменских
А еще Politeka сообщала, что Потап на фоне слухов о разводе с Каменских решил обратиться к ней публично
Также Politeka писала, что Потап честно рассказал, почему он не в Украине, и какие у него отношения с Каменских