Певица Настя Каменских решила испытать удачу, поделившись планами на 2023 год.

Украинская певица Настя Каменских показала, какие планы на 2023 год. Звезда опубликовала видео в своем ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"А я хотела похудеть", - написала Настя Каменских, реагируя на вариант "Выиграет в лотерею".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Насти Каменских:

"А я хотела, чтобы Потап вернулся",

"Солнышко, аналогична мне также выпало это",

"Как давно я тебя люблю ты бы только знала",

"желаем быть вежливой, не вежливой, разноцветной, яркой, он, ты уже такая",

"А вот еще видос с маской о городах Украины у меня в профиле",

"Только хотела похудеть? ты в прекрасной форме. а вот поддерживать такое состояние вполне возможно. уже 25 лет, как стало возможным",

"Всегда верил в NK. Люблю с детства. Спасибо, что ты такая крутая и такая верная Украине. Ты лучшая",

"Рожать уже поздно",

"что когда на том мальчике женишься?",

"Ну когда выпадет похудения тогда похудеешь, а сейчас иди участвуй в розыгрышах",

"нажимал два раза...первый раз выпало что сменю работу, второй раз что стану беременным))) вот сча хожу и оглядываюсь, дабы никто не пристроился)))",

"Настя тебе нужно больше улыбаться!".

Напомним, Потап неожиданно вспомнил американскую свадьбу с Каменских

А еще Politeka сообщала, что Потап на фоне слухов о разводе с Каменских решил обратиться к ней публично

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