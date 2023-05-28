Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения

Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, поделилась в интервью Go West деталями непростого разрыва.

Джамала открыто поделилась своими мыслями о разрыве сотрудничества с близким мужчиной и ранее другом, продюсером Игорем Тарнопольским и музыкальной компанией Enjoy! Records. Как выяснилось, в течение нескольких лет у певицы и продюсера возникали серьезные разногласия, приведшие к окончанию их совместной работы.

Для Джамалы эта тема является чрезвычайно сложной, поскольку она не желала, чтобы расставание с Тарнопольским приняло такой оборот.

Джамала подчеркнула, что она избегала обсуждения этой ситуации и не желает продолжать это делать. Она отметила, что способ, которым они разошлись с Игорем, нарушил этические и профессиональные принципы, что она сожалеет. В то же время Джамала призналась, в течение многих лет работы с ним было также много хороших моментов, и она старалась фокусироваться на них.

Джамала также упомянула, что они до сих пор решают вопросы, связанные с авторскими правами, в том числе через судебные процессы. Эта ситуация продолжается, и пока они не достигли окончательного решения.

«К сожалению, это так. Мы работали вместе так долго, и я всегда старалась подчеркивать только хорошие моменты, которые у нас были, и их действительно было много» - призналась Джамала.

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