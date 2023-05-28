Известная актриса Анна Кошмал рассказала о нападении на нее незнакомых мужчин, которые пытались вытащить ее из машины.

Популярная украинская Анна Кошмал, которая была звездой сериала "Сваты", рассказала в социальной сети Инстаграм о нападении двух мужчин. Артистке удалось чудом избежать последствий, ведь незнакомцы пытались вытащить ее из машины.

Так, в Инстаграм Анна Кошмал рассказала о пугающем инциденте, произошедшем с ней в Киеве. По ее словам, во время возвращения домой за рулем автомобиля, она оказалась в опасной ситуации – ее преследовали двое мужчин.

Эти люди требовали, чтобы Анна вышла из машины, угрожая ей. Однако, благодаря появлению свидетелей, актриса смогла избежать более серьезных последствий и уехать домой.

Инцидент произвел сильное впечатление на самочувствие Кошмал. Она призналась, что даже занятие йогой после этого события было трудным, так как она продолжала испытывать стресс. Тем не менее, она отметила, что тренировка помогла ей немного облегчить внутреннее состояние и освободиться от негативных эмоций.

«Когда я ехала домой, двое агрессивных и неразумных мужчин напали на меня и мою машину. Они кричали, пытались разбить стекло и вытащить меня из машины. Один из них заблокировал дорогу своим внедорожником, чтобы я не могла уехать. Я не могу описать, какой ужас я испытала»- поделилась Кошмал.

Анна Кошмал поделилась, что она находит в йоге мощный способ борьбы со стрессом, с помощью дыхательных упражнений и работы с телом. Она привносит свои внутренние проблемы и негативные эмоции на коврик и оставляет их там, что позволяет ей найти внутреннюю гармонию и облегчение.

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