Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, начала вести свое кулинарное шоу, в котором вместе со звездными коллегами старается приготовить вкусности. Их они отправляют в качестве подарка украинским защитникам.
Стоит отметить, что после вторжения оккупантов Даша Астафьева открылась для украинцев с новой стороны. Она полгода работала вместе со всеми на кухне без лишнего пафоса и готовила еду для украинских защитников.
После этого Астафьева начала вести небольшое кулинарное шоу, куда приходят ее звездные коллеги и делятся не только своими кулинарными навыками, но и удивляют личными историями.
«Мой любимый момент в выпуске из alyona alyona» - написала Даша и показала тот самый отрывок из видео.
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В сети оценили момент Астафьевой и Альоны и Альоны:
«Вы невероятно прикольны, веселы и искренни!; Видно, что Даша любит поесть); Есть вопросы, спецэффекты в видео каждые 2 секунды или 3?)) Мне кажется, что больше невозможно уже….их количество начинает мешать просмотру;
Крутые Украинские Девушки😊; Очень крутой выпуск; Кампонт-компонт-компонт😁, шикарный выпуск; Вы невероятно прикольны, веселы и искренни!» - ответили Астафьевой под постом.
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