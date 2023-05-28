Известная популярная певица Тина Кароль в розовом платье-комбинации смутила поклонников провокационным кадром. Как известно, артистка уже не первый год подбирает дорогие наряды для фотосессий и делает на них акцент.

В этот раз Кароль выбрала платье от бренда Nué за более чем 45 тысяч гривен. На этих свежих снимках Тина позирует в платье с тонкими бретелями, придающими ее талии изящность и элегантность. В некоторых черно-белых фотографиях ее одежда практически сливается с фоном, создавая ощущение, что она обнажена.

«Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией» - пишет Кароль.

В сети же были удивлены выбором наряда Тины Кароль и одним пикантным моментом:

«Ой, я на первом фото не сразу платье увидела. Думаю - ого Тина дала; Если вам сегодня очень жарко.. - не беспокойтесь, это Тина Кароль; Тоже не сразу увидела это платье; Как наше ПВО и будущее контрнаступление ВСУ;

Если около Кароль, есть мужчина, который до сих пор не сделал ей предложение - он дурбецало…; От некоторых фото у меня челюсть оказалась на полу».

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