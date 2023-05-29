Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Соломия Витвицкая, которая с начала войны остается в Украине и продолжает вести новости, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Соломия Витвицкая выложила очаровательные кадры с прогулок и рассказала о любимых локациях в Киеве.

Так, на новых снимках можно увидеть, как выглядит Соломия Витвицкая в обычной жизни, а не так, как украинцы привыкли видеть ее по телевизору. На кадрах она запечатлена на прогулках по Киеву в своих любимых местах. Здесь она в стильных платьях, кедах и шляпках.

В подписи к публикации Соломия Витвицкая рассказала о Киеве и своих любимых локациях в столице: "Киев – мой город! Он самый комфортный для жизни. Самый красивый, с невероятными видами, рассветами и закатами. Очень красивые также окрестности города. Любимые места – возле дамбы на водохранилище или Оболонская набережная. На Подоле обожаю гулять, встречаться с друзьями. У меня о Киеве только самые теплые, самые лучшие воспоминания, и даже несмотря на то, что Киев сейчас чуть ли не главная цель врага и постоянно под обстрелами, я все равно в Киеве лучше себя чувствую, и хочу оставаться здесь, в моем городе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды "1+1":

"Как я соскучилась по Киеву! Передавай столице самые искренние поздравления, Соля!".

"Очень красивая".

"Невероятно красивая в красивом Киеве".

"Очень хорошая".

"Красавица. Соломия я вас обожаю, вы суперженщина".

"Вау, красотка".

"Самый лучший город в мире, самые красивые в мире люди".

"Неповторимая красавица на фоне прекрасных пейзажей нашего любимого города".

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