Известная популярная певица Тина Кароль поделилась эмоциональными кадрами после нового удара оккупантов по нашим городам. Артистка показала, как маленькие дети бегут с занятий, чтобы спрятаться в укрытии.
Из-за воздушной тревоги школьникам пришлось сорваться с занятий, чтобы во время тревоги быстро пройти в укрытие. Тина Кароль сразу опубликовала несколько кадров, причастных к ночному и утреннему обстрелу.
"Дети кричат!" - добавила Тина Кароль с возмущением под новыми кадрами.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Киев содрогается от новых взрывов, началась ракетная атака: "Не покидайте укрытий!"
"Стыд": Влад Яма из "Танці зі зірками" выставил напоказ свои роскошные развлечения в США
Россияне нашли замену вагнеровцам, украинцев предупредили о серьезной угрозе: что сейчас в Бахмуте
Казахстан публично передал путину предупреждения от Китая: "Их раздражает предложение Беларуси"
Как известно, сегодня в понедельник, 29 мая, во время обстрела Киева обломки российских ракет упали в двух районах столицы.
Конкретно в Оболонском и Подольском районах зафиксировано падение обломков в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) по противниковым целям во время атаки на Киев. Многие звезды, как и Тина Кароль, отреагировали на ракетный удар российских преступников.
Ранее Кароль показала новую фотосессию и устроила съемку в платье от бренда Nué за более чем 45 тысяч гривен.
«Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией» - пишет Кароль.
Последние новости Украины:
Напомним, "Поцелуй от папы": Каменских показала забавный инцидент с ребенком на ее концерте, видео.
Как сообщала Politeka, "Я умываю руки": Кухар из "Танців з зірками" взбудоражила кадрами с мужским балетом и вынесла свой вердикт.
Также Politeka писала, что "Без этого победы не будет": Астафьева жестко высказалась о любителях российской музыки.