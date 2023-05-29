Известная популярная певица Тина Кароль поделилась эмоциональными кадрами после нового удара оккупантов по нашим городам. Артистка показала, как маленькие дети бегут с занятий, чтобы спрятаться в укрытии.

Из-за воздушной тревоги школьникам пришлось сорваться с занятий, чтобы во время тревоги быстро пройти в укрытие. Тина Кароль сразу опубликовала несколько кадров, причастных к ночному и утреннему обстрелу.

"Дети кричат!" - добавила Тина Кароль с возмущением под новыми кадрами.

Как известно, сегодня в понедельник, 29 мая, во время обстрела Киева обломки российских ракет упали в двух районах столицы.

Конкретно в Оболонском и Подольском районах зафиксировано падение обломков в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) по противниковым целям во время атаки на Киев. Многие звезды, как и Тина Кароль, отреагировали на ракетный удар российских преступников.

Ранее Кароль показала новую фотосессию и устроила съемку в платье от бренда Nué за более чем 45 тысяч гривен.

«Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией» - пишет Кароль.

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