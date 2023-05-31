Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина ответила на самые популярные темы.

Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила ответить на самые частые и популярные вопросы украинцев. В этот раз артистка отреагировала на довольно личные темы, касающиеся ее внешности в том числе.

Как известно, "Холостячка" Мишина похудела на десять килограмм ради преображения, о котором мечтала. При этом постоянные демонстрации ее фигуры в одном образе все чаще вызывают критику в сети.

«Холостячка» Мишина рассказала, как прекратила употреблять алкоголь: «Четыре года назад, не употребляю вообще. Не люблю, не хочу, не кайфую».

Также Мишина рассказала о ринопластике, ее заметная горбинка на носу, по словам артистки, ничуть не портит облик, делая тот особенным:

«Нет, обожаю свой нос. Ибо больше такого ни у кого нет».

Затронула Мишина также тему депрессии, признавшись, что тоже ее испытывала и была неуверенная в себе: «Конечно, мы проживаем жизнь, а она не стабильная и вызывает разные состояния».

По словам Мишиной, ей есть что рассказать, ведь когда-то она сама была в непростых отношениях.

«Как вы считаете, должна ли женщина быть независимой, реализованной. Или можно полностью положиться на мужчину?

Считаю, что реализовываться женщине необходимо не только для того, чтобы быть независимой от мужа, но и для того, чтобы быть счастливой. И тут уже неважно – одна она или в паре» - написала Мишина.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.