Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина відповіла на найпопулярніші теми.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила відповісти на найчастіші та найпопулярніші питання українців. На цей раз артистка відреагувала на досить особисті теми, що стосуються її зовнішності.

Як відомо, "Холостячка" Мішина схудла на десять кілограмів заради перетворення, про яке мріяла. При цьому постійні демонстрації її фігури в одному образі все частіше викликають критику в мережі.

«Холостячка» Мішина розповіла, як припинила вживати алкоголь: «Чотири роки тому не вживаю взагалі. Не люблю, не хочу, не кайфую».

Також Мішина розповіла про ринопластику, її помітна горбинка на носі, за словами артистки, нітрохи не псує вигляд, роблячи той особливим.

«Ні, обожнюю свій ніс. Бо більше такого ніхто не має».

Торкнулася Мішина також тему депресії, зізнавшись, що теж її відчувала і була невпевнена в собі: «Звичайно, ми проживаємо життя, а воно не стабільне і викликає різні статки».

За словами Мішиної, їй є що розповісти, адже колись вона сама була у непростих стосунках.

«Як ви вважаєте, чи має жінка бути незалежною, реалізованою. Чи можна повністю покластися на чоловіка?

Вважаю, що реалізовуватись жінці необхідно не лише для того, щоб бути незалежною від чоловіка, але й для того, щоб бути щасливою. І тут уже неважливо – одна вона чи в парі», - написала Мишина.

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