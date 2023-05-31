Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который в недавнем интервью признался, что испугался повестки и того, что могут отправить на фронт без подготовки, в своем Instagram ответил на вопросы поклонников.

Так, Тарас Цымбалюк опубликовал в сторис свои фотографии и ответил на вопросы, которые ранее ему задали украинцы. Один из вопросов касался того, как изменился актер во время войны и изменились ли его ценности.

На это Тарас Цымбалюк ответил: "Конечно. Мы все стали больше чувствовать в себе дух авантюризма. Уверенность в завтрашнем дне – это сейчас роскошь, потому что, понимая, что происходит в нашей стране, чувствуешь, что планировать что-то теперь менее практичное понятие. Я понял, что некоторый период был не там, где должен был быть, но я однозначно вынужден был там побывать, чтобы сейчас это осознать. Я сейчас более настоящий".

Также Тарас Цымбалюк получил вопрос о новых съемках и проектах с его участием. На это актер опубликовал фото в военной форме и ответил:

"Да. Один проект отсняли. Еще один в процессе съемок. Думаю, осенью запремьерим оба. Большое спасибо, что ждете новых работ с моим участием".

Отметим, что ранее в интервью "Слава+" Тарас Цымбалюк признался, что уже получил повестку и даже прошел медкомиссию, теперь ждет свою очередь. Актер честно рассказал, что повестка его напугала, так как он нигде не служил и не проходил военную кафедру. Однако заверил, что готов исполнять свой гражданский долг.

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