Известная популярная певица Тина Кароль поделилась смелым кадром с анонсом обновленной версии своей песни, которая сделала много шума. Тогда оказалось, что к созданию нового клипа артистки были причастны россияне. После этого Кароль бъявила о том, что удаляет новый клип.

Кароль также призналась, что клип должен быть удален, даже если для него проделана большая работа.



"Я удаляю этот клип. Для меня это дорого. Для меня это больно. Но я не могу себе позволить. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь» - заявила Кароль.

А в этот раз она анонсировала ремикс своей скандальной песни, привлекая внимание к другим вещам, в том числе к своему наряду:

«Наслаждайся легким вайбом в новом "Мед" remix» - написала Кароль под кадром.

В сети выразили свое мнение:

«😍 мне нравится; Какая песня; Невероятная песня, очень нежная, чувственная и вдохновляющая. Вы настоящая красавица, настоящий украинский цветочек❤; наконец-то интересно стало;

Какой это кайф для ушей; Вау как это прекрасно; хорошо забывать о прошлом».

Ранее мы также писали о случившемся более детально:

«Новый клип Тины Кароль «Honey/Мед» оказался с тюменским душком. В посте певица отметила команду, работавшую над видео, и как минимум трое из них – россияне» - сообщает "Культурная прачечная" на своей странице в Телеграмм.

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