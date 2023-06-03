Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте часто делится с украинцами рецептами блюд, напитков и выпечки. Так, в этот раз кулинар предложил поклонникам приготовить заливной пирог с клубникой.
Евгений Клопотенко отмечает, что первую сочную клубнику лучше есть свежей, чтобы максимально набраться витаминов. Однако можно открывать сезон клубники и пирогом с этой сочной ягодой.
"Для этого пирога выбирайте лучше твердую клубнику, а не очень спелую и мягкую. Более твердая лучше сохранит форму в блюде и отдаст меньше влаги в тесто. Замороженную клубнику брать не стоит, она может потечь и вообще не даст пирогу испечься. Если же совсем не терпится и очень хочется с замороженной, по крайней мере, обваляйте ее в муке или крахмале. Также лучше брать мелкую клубнику. Так как мы ее не режем, а вставляем в тесто целиком. Многие маленькие клубники лучше, чем несколько больших", - делится советами по готовке Евгений Клопотенко.
Для приготовления понадобится:
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3 яйца
350 г муки
8 г ванильного сахара
150 г сахара
250 г кефира 2,5%
100 г сливочного масла 72,5% (+25 г для смазывания формы)
1,5 ч. л. разрыхлителя
300 г клубники
щепотка соли
Приготовление:
Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. Затем достаньте из холодильника кефир и масло. Миксером или блендером взбейте 3 яйца и 150 гр сахара.
Затем растопите 100 г сливочного масла, добавьте его вместе с кефиром комнатной температуры в яйца. Все хорошо перемешайте.
Дальше соединяем просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, добавляем ванильный сахар. А затем всыпьте все это в жидкое основание из яиц, масла и сахара.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпайте мукой. Вылейте тесто в форму. Обрежьте хвостики у клубники и целыми окуните их в тесто. Они должны прямо утонуть в нем.
Выпекайте пирог 50 минут в разогретой до 180 духовке. Готовность проверьте, проткнув зубочисткой в центре пирога. Если она получится сухой – пирог готов. Перед подачей, по желанию, посыпать пирог сахарной пудрой.
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