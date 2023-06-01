Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который во время войны остается в Украине, много выступает для военных и волонтерит, в интервью в программе "Слава +" рассказал об отношениях с женой Тоней Матвиенко.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения жена, дочь и теща Арсена Мирзояна выехали жить в Великобританию, где маленькая Нина даже начала ходить в школу. Однако, спустя время они вернулись. Хотя, пока Тони Матвиенко не было в Украине, поползли слухи об их разводе с Арсеном.

В интервью Славе Демину Арсен Мирзоян четко заявил, что они с Тоней Матвиенко не разводятся. Более того, он заверил, что отношения даже улучшились, а любовь усилилась.

"Любовь усилилась, потому что исчезли какие-то непонятные тяготения к ссорам. У каждого свои взгляды, каждый все равно смотрит на какую-то проблему под своим углом зрения. Никогда ничего не совпадает. Плюс шоу-бизнес – непростая штука, она затягивает. Поэтому стало немного легче относиться к этому, теперь стало совершенно спокойно", - рассказал Арсен Мирзоян.

Также Демин спросил у музыканта про измены, о чем также ходили слухи. На это он заявил, что жене не изменяет, а если бы такое случилось, то он бы не рассказал ей об этом.

"Ну, не надо этого говорить. У меня даже такая песня есть "Можеш як", как она называется. "Если правда есть боль – промолчи". Не, и мы все еще постоянно об этом говорим. Она там может просматривать мои какие-то переписки там с кем-то. Она так мне говорит, мне там это подозрительно. Вот эта персона, мы с ней тогда разговариваем, кто как на это реагирует", - говорит Арсен Мирзоян.

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