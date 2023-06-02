Популярная украинская певица Настя Каменских недавно оскандалилась, намереваясь разыграть машину, стоимостью более миллиона гривен, собрав на конкурсе более двух с половиной миллионов. Пожертвовать с этих денег Каменских собиралась сто тысяч на потребности ВСУ.
Люди были крайне возмущены данным пиаром и написали много негатива в адрес Каменских. Теперь комментарии тщательно удаляют, а многие напоминают комментарии ботов - одинаковые и почти одновременно написаны.
«А что с машиной?? Где розыгрыш ?; Какая ты лицемерка. Противная; Настя, потап служить когда пойдет?; А где инфинити потап в Испанию уехал; Что с комментариями Насти 😬 уберите этих ботов;
Выскажись своему лысому, что тут ноешь сидишь.. бабки только зарабатывает на этой войне; Что с комментариями Насти» - пишут под постом Каменских.
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Также на другом фото Настя Каменских позировала в ярком свитере ярко-фуксиевого цвета, на котором была красноречивая надпись, адресованная путину.
«Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильны и непобедимы!» - написала Каменских.
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