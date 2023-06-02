Известная украинская певица Настя Каменских обратилась за помощью к украинцам, чтобы поддержать важное дело.

Популярная украинская певица Настя Каменских обратилась к украинцам с просьбой помочь, поддерживая важный вопрос. Как известно, обычно Каменских часто критикуют из-за ее поведения, ее супруга и недавних скандалов с конкурсом в Инстаграм.

«Сегодня имела особую возможность поздравить воспитанников фонда tabletochki с праздником и еще раз выразить свое восхищение стойкостью невероятно сильных детей и их родителей.

Я часто рассказываю вам о том, как важно поддерживать детей, которым каждый день приходится переживать не только испытание войной, но и испытание раком. Уверена, что мы мечтаем о мире, где все дети проживают счастливое и здоровое детство.

И очень хочу, чтобы мы не упускали возможность сделать от себя все возможное, чтобы именно так и было» - призналась Каменских.

Артистка попросила помощи у украинцев, чтобы поддержать детей – стать супердругом для воспитанников фонда «Таблеточки», оформив подписку на ежемесячную помощь.

Это может быть любая удобная вам сумма: стоимость чашки кофе или подписка на одно из приложений в телефоне. Но мысль о том, что ваш вклад – это важный кусок пазла, который, собравшись, сможет помочь детям в борьбе за их жизнь – бесценно, добавила Каменских.

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