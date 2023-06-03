Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко часто делится с украинцами рецептами блюд, часто делая акцент именно на их полезности. Так, в этот раз кулинар предложил поклонникам приготовить полезные рыбные палочки, которые станут любимым блюдом для взрослых и детей.

Евгений Клопотенко отмечает, что рыбные палочки, приготовленные в духовке, помогут сделать блюдо более полезным, чем, когда его жарят во фритюре, как например в фаст-фудах. Кроме того, по словам повара, такие палочки – это отличный способ сделать рыбный фарш более привлекательным по форме.

"Блюдо чем-то похоже на знаменитые куриные нагетсы, потому что рыбные палочки получаются такие же золотистые и хрустящие. А еще они одинаково хорошо подходят как в теплом виде, так и охлажденном. Есть их можно просто руками с разными соусами", - говорит Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобится:

2 филе минтая

350 г панировочных сухарей

150 г муки

1 яйцо

1 желток

соль и перец по вкусу.

Для йогуртового соуса:

200 мл йогурта

10 веточек зелени укропа/петрушки

1 ст. л. сока лимона

Приготовление:

Для начала нужно сделать рыбный фарт, для этого филе минтая пропускаем через мясорубку. Можно сделать это дважды, тогда фарш будет более нежным.

Затем посолите и поперчите фарш, добавьте в него 2 ст. л. панировочных сухарей и 1 желток. Тщательно вымешайте до однородности и немного отбейте руками. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Сформируйте руками аккуратные рыбные палочки и сделайте двойную панировку. В одну миску всыпьте 150 г муки, в другую - панировочные сухари, в еще одной взбейте яйцо.

Сначала рыбную палочку обваляйте в муке, затем в яйце и в конце – в сухарях. Снова окуните в яйцо и обваляйте в сухарях. Повторите это со всеми палочками.

Выложите рыбные палочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут до образования румяной корочки.

Теперь приготовьте йогуртовый соус. Для этого влейте 200 мл несоленого йогурта, измельчите туда пучок зелени – петрушки или укропа, немного подсолите и выдавите 1 ст. л. сока лимона.

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