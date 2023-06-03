Хореограф шоу "Танці зі зірками" Влад Яма, сбежавший в США, попытался встать на защиту рэпера Потапа, который также большинство времени проводит за границей.

Звезда проекта "Танці зі зірками" Влад Яма регулярно попадает под шквал критики, ведь он сразу после полномасштабного вторжения рф уехал с женой и сыном в Майами и пока не собирается возвращаться в Украину. Артист регулярно демонстрирует свою жизнь и развлечения в США, делает провокативные публикации, но при этом резко реагирует на критику — удаляет гневные комментарии и отправляет их авторов в бан.

В этот раз в сторис на своей в Instagram Влад Яма разместил скрин поста одного из пользователей, пошутившего в частности над Потапом (Алексеем Потапенко), который сейчас преимущественно проводит время за границей, но в отличие от танцора хоть иногда приезжает в Украину.

"Сублимации пост. Если не выспаться по причине работы ПВО, а утром в ленте в двухсотый раз увидеть новость про то, что Потап оказывается не разводится с Настей, а у несчастной Лободы не получилось с концертом... То вся не любовь к ночным обстрелам очень легко переключается на этих персонажей", — сказано в публикации, зацепившей Влада Яму.

"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап почти так же опасен, как ракеты. Конечно, нет", — прокомментировал пост танцор.

Кроме того, Влад Яма спровоцировал слухи о своем возвращении в Украину, опубликовав несколько архивных фото со съемок проектов "Танці зі зірками" и "Твой День", последнее из которых подписал: "Дома". Но это неправда. На самом деле, Влад Яма продолжает отсиживаться за границей, оправдывая это заботой о безопасности своей семьи.

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