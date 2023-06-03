Звезда проекта "Танці зі зірками" Влад Яма регулярно попадает под шквал критики, ведь он сразу после полномасштабного вторжения рф уехал с женой и сыном в Майами и пока не собирается возвращаться в Украину. Артист регулярно демонстрирует свою жизнь и развлечения в США, делает провокативные публикации, но при этом резко реагирует на критику — удаляет гневные комментарии и отправляет их авторов в бан.
В этот раз в сторис на своей в Instagram Влад Яма разместил скрин поста одного из пользователей, пошутившего в частности над Потапом (Алексеем Потапенко), который сейчас преимущественно проводит время за границей, но в отличие от танцора хоть иногда приезжает в Украину.
"Сублимации пост. Если не выспаться по причине работы ПВО, а утром в ленте в двухсотый раз увидеть новость про то, что Потап оказывается не разводится с Настей, а у несчастной Лободы не получилось с концертом... То вся не любовь к ночным обстрелам очень легко переключается на этих персонажей", — сказано в публикации, зацепившей Влада Яму.
"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап почти так же опасен, как ракеты. Конечно, нет", — прокомментировал пост танцор.
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Кроме того, Влад Яма спровоцировал слухи о своем возвращении в Украину, опубликовав несколько архивных фото со съемок проектов "Танці зі зірками" и "Твой День", последнее из которых подписал: "Дома". Но это неправда. На самом деле, Влад Яма продолжает отсиживаться за границей, оправдывая это заботой о безопасности своей семьи.
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