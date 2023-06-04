Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, уже несколько месяцев ведет кулинарное шоу, куда приглашает коллег. Также звезда изредка делится в Инстаграм нетипичными рецептами.

В этот раз Даша Астафьева предложила рецепт насыщенного тоника, для которого понадобятся также розы. В видео Астафьева уже отшутилась, что ей понадобятся цветы, однако их придется своровать со двора, некоторым такая выходка показалась странной.

«Его величество, летний тоник из цветов. Два года обещала вам рецепт, и вот наконец! Что не ясно, спрашивайте!» - написала Даша.

В сети же принялись делиться мнением, нашлись и недовольные:

«Вот вы вроде и классное делаете, но зачем прям с таким кайфом показывать, как вам нравится брать чужое? Неужели вы не видите, к чему приводит, когда люди хотят брать чужое на уровне границ? Вы бы могли как-нибудь это обыграть, у вас все для этого есть... да нет, давайте исподтишка у соседей "воровать";

Неужели Вы и в правду думаете, что она воровала эти розы у соседей?; бузину крала точно😅;Вы и вправду думаете, что такие примеры не влияют?; шуток не понимаете ли что; А не надо промыть кипятком листья розы перед тем как варить? Там же куча пыли и тд».

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