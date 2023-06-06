Несчастный случай произошел в самый момент эмоционального выступления, когда группа исполняла одну из популярных песен.

На концерте группы Quest Pistols в ночном клубе в Молдове произошло событие, которое потрясло зрителей. Во время исполнения песни "Я твій наркотик" фронтмен коллектива, Антон Савлепов, неудачно упал со сцены, головой вниз.

Этот несчастный случай произошел в самый момент эмоционального выступления, когда группа исполняла свою песню на украинском языке. Савлепов, стоя на колене у края сцены во время припева, потерял равновесие и неудержимо рухнул вниз.

Поклонники, находившиеся рядом со сценой, моментально отреагировали, пытаясь помочь и предотвратить серьезные травмы. Охранники и другие члены группы тоже моментально пришли на помощь Савлепову.

Несмотря на инцидент, сам артист не высказался по этому поводу. Видео с его падением было распространено местными молдавскими изданиями, которые отметили, что после происшествия Савлепов смог подняться на ноги и продолжить выступление, несмотря на возможные боли и потрясение.

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