Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал о новом скандальном поступке Никиты Джигурды, который родился и учился в Украине, а теперь поддерживает войну рф против нашего государства.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает неуравновешенный Никита Джигурда, который на днях засветился снова на Донбассе. Напомню, что Джигурда родом из Киева и сейчас не общается с живущей здесь семьей. Артист показался в военной форме на позициях алкоголиков на фронте и заявил, что приехал "поддержать ребят", — заявил Слава Демин.

Скандальное фото Джигурды с оккупированных украинских территорий опубликовала его жена.

"Помойные СМИ пишут, что Джигурда прибыл на оккупированные украинские территории в рамках своей гуманитарной миссии, которая не предполагала его участие в боевых действиях. Ну а фото Джигурды при параде показала его жена Марина Анисина. В комментариях она написала, что это не съемки боевика и не реалити-шоу, это жесткая реальность нашей сегодняшней жизни. Ну а потом добавила, что любит своего больного на голову, что его обожает и гордится им", - подчеркнул Слава Демин.

Слава Демин добавил, что в сети есть информация, что в декабре 2022 года Джигурда получил российское гражданство по упрощенной процедуре как гражданин Украины.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.