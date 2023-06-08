На своей странице в Instagram Мария Ефросинина эмоционально прокомментировала последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Третья сутки почти второго Чернобыля в Украине... На глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходит под воду, унося все живое... Вчера моя знакомая прислала мне видеокадры своей тети, которая, сидя на крыше своего дома на Херсонщине, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу... Много катастрофических кадров бродит в эти дни по интернету... Еще больше кадров, как украинцы бросились на помощь из всех уголков страны: как спасают людей, животных, свозят необходимое", — пишет Маша Ефросинина.

Ефросинина также возмутилась, как на российский теракт отреагировали в мире.

"ООН, наверное, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны. Красный Крест раздает деньги жителям шебекино. Потому что они, наверное, важнее людей и животных, которые захлебываются водой в Каховке", — подчеркнула Мария Ефросинина, а также зацепила Грету Тунберг, которая никак не прокомментировала ужасную экологическую катастрофу в Украине, и Илона Маска с его "не все так однозначно".

Ведущая подчеркнула, что при этом почти все сообщения и сторис украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta.

"Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан- это когда ты можешь себе публиковать что-то, но это никто не увидит!! Мы это переживем- уже даже не сотый раз. Но вот переживет ли такой масштабный "теневой бан" Украина? Когда все знают правду! Абсолютно все, на самом деле, знают, кто виноват во всех наших трагедиях. Но продолжают лишь выражать "беспокойство"", - добавила Маша Ефросинина.

В комментариях Ефросинину поддержали другие знаменитости, в том числе Анатолий Анатолич и Владимир Ярославский.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.