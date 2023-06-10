В семье украинской актрисы Наталки Денисенко произошло горе, после этого несколько дней она хранила молчание.

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, впервые за несколько дней вышла на связь после трагичной новости.

Украинская актриса Наталка Денисенко вернулась в социальные сети после тяжелой потери в своей семье. Она сообщила о смерти своего свекра, отца своего мужа, актера Андрея Фединчика. Наталка поделилась деталями прощания с близким человеком и выразила свою боль и горе.

Наталка также рассказала, что в стрессовой ситуации она смогла собраться и помочь мужу организовать все необходимое. В эти дни она чувствовала себя сосредоточенной, но сейчас она осознает, что потеряла силу.

Она призналась, что ее психика справлялась со стрессом во время организации похорон и поминовения, но сейчас она чувствует истощение и потерю сил. Наталка поддерживала мужа и оказывала ему помощь в этот сложный период, но сейчас она осознает, что ей необходимо восстановиться и взять время для себя.

"Я отсутствовала в социальных сетях несколько дней. Фотографии сделаны вчера вечером после похорон и поминовения, но сегодня я все еще чувствую себя измученной. Ушел из жизни мой свекор, отец Андрея... Мы знали, что его уход неизбежен, но все равно очень тяжело расставаться... Я очень его любила", – высказалась Денисенко.

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