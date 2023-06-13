Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался на эмоциях в адрес российского артиста, который пытался "примазаться" к украинцам.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич продолжает брать интервью не только у звезд, но и у волонтеров, пострадавших от российских обстрелов украинцев, а также участвует в различных проектах. В этот раз Анатолич высмеял российского певца, который пытался нелепо оправдать российскую преступную агрессию.

«Очень хочу, чтобы укрАинец bastaakanoggano показывал этот клип у себя на концертах в москве, ростове и саратове. В память о деде из Кривого Рога» - резко высказался Анатолич об увиденном отрывке из интервью с российским артистом, который притворялся украинским защитником, якобы беспокоившимся за судьбу граждан.

В сети решили поделиться своим мнением, нашлись и те, кто критикует самого ведущего, из-за желания вообще не видеть и не слышать о россиянах:

«Анатолий, ваше желание непонятно…они посмотрят клип и на том все… из мерзких существ в людей они так и не превратятся; Зачем вы вообще популяризируете русских? Зачем их показывать и говорить о них? Нам нужно вообще забыть об этих извергах!;

Он молчит и поддерживает 🤬🤬вый р🤬ежим. Он не достоин статуса "Украинец"; Зачем вообще об этом дерьмо вспоминать; Для кого-то деньги важнее нравственности, это уже доказано не одним русским артистом; Когда они говорят «укрАинец» , это всё… кацап он».

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Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

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