В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" сообщил о тяжелой новости. Количество после ракетного удара российских преступников по Кривому Рогу продолжает расти, недавно стало известно уже об 11 жертве.

В ночь на 13 июня произошла атака российских экстремистов на город Кривой Рог с использованием крылатых ракет. К сожалению, инцидент привел к потере жизней и пострадавшим.

Пострадали гражданские объекты, в том числе пятиэтажное здание получило повреждения. Уже известно об 11 погибших, людей доставали из-под завалов.

«Люди спали!! Не хватает уже боли в сердце. Кривой Рог 💔» - поделился эмоционально Эктор.

В сети принялись реагировать на увиденное:

«Господи, люди, почему вы во время тревоги находитесь дома? Почему? Я просто не понимаю…; Это такой ужас… проснулись от гула ракет, а потом было громко…; Нет «хороших русских», нет им веры, некому; Россия должна исчезнуть навсегда с лица земли. Это орки и варвары. Им не место в цивилизованном мире. Ошибка природы».

"Вот она, другая сторона волонтерства… Помните, как собирали средства на авто для Инженерного батальона? Да, сбор мы закрыли, автомобиль купили, и даже военным его уже отдали. Но… Случилось, как случилось. Выполняя важную и сложную задачу, ребята попали в ДТП", — рассказал судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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